Пошкоджений у Франківську навчальний заклад – університет нафти і газу

Пошкодженим ракетою навчальним закладом на Прикарпатті виявився Національний технічний університет нафти і газу.

Джерело: мер міста Руслан Марцінків, університет у соцмережах

Пряма мова Марцінківа: "На жаль, пошкоджений наш університет нафти і газу".

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Деталі: Університет вже запустив збір на відновлення будівлі.

У соцмережах публікують ймовірно фото корпусів університету, зруйнованих російською ракетою.

фото з соцмереж

Дослівно: "Уночі внаслідок ворожої ракетної атаки постраждав наш університет.

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У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину.

Кому небайдужа доля Alma mater, нафтогазової й енергетичної освіти та унікального в Україні університету, долучайтесь до збору на відновлення".

Нагадаємо: На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу. Кілька навчальних корпусів частково зруйновані, інші зазнали ушкоджень.