Поврежденное во Франковске учебное заведение - университет нефти и газа

Поврежденным ракетой учебным заведением на Прикарпатье оказался Национальный технический университет нефти и газа.

Источник: мэр города Руслан Марцинкив, университет в соцсетях

Прямая речь Марцинкива: "К сожалению, поврежден наш университет нефти и газа".

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Детали: Университет уже запустил сбор на восстановление здания.

В соцсетях публикуют вероятно фото корпусов университета, разрушенных российской ракетой.

фото с соцсетей

Дословно: "Ночью в результате вражеской ракетной атаки пострадал наш университет.

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В это нелегкое время сообщество ИФНТУНГ обращается к нашим выпускникам, партнерам и всем неравнодушным с просьбой о помощи и финансовой поддержке, чтобы преодолеть последствия очередного российского преступления.

Кому небезразлична судьба Alma mater, нефтегазового и энергетического образования и уникального в Украине университета, присоединяйтесь к сбору на восстановление".

Напомним: На Ивано-Франковщине армия РФ нанесла ракетный удар по территории учебного заведения. Несколько учебных корпусов частично разрушены, другие получили повреждения.