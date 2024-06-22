Поврежденное во Франковске учебное заведение - университет нефти и газа
Поврежденным ракетой учебным заведением на Прикарпатье оказался Национальный технический университет нефти и газа.
Источник: мэр города Руслан Марцинкив, университет в соцсетях
Прямая речь Марцинкива: "К сожалению, поврежден наш университет нефти и газа".
Детали: Университет уже запустил сбор на восстановление здания.
В соцсетях публикуют вероятно фото корпусов университета, разрушенных российской ракетой.
Дословно: "Ночью в результате вражеской ракетной атаки пострадал наш университет.
В это нелегкое время сообщество ИФНТУНГ обращается к нашим выпускникам, партнерам и всем неравнодушным с просьбой о помощи и финансовой поддержке, чтобы преодолеть последствия очередного российского преступления.
Кому небезразлична судьба Alma mater, нефтегазового и энергетического образования и уникального в Украине университета, присоединяйтесь к сбору на восстановление".
Напомним: На Ивано-Франковщине армия РФ нанесла ракетный удар по территории учебного заведения. Несколько учебных корпусов частично разрушены, другие получили повреждения.