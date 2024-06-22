Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія влучила по житловому будинку Харкова: є загиблі й поранені

Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 15:26
Росія влучила по житловому будинку Харкова: є загиблі й поранені
наслідки обстрілу Харкова 22 червня, фото з соцмереж

Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, є загиблі й поранені серед цивільних.

Джерело: мер міста Ігор Терехов

Реклама:

Пряма мова Терехова: "Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову.

Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови".

Деталі: Терехов одразу уточнив, що є загиблі й поранені, а удар прийшовся по житловому будинку.

ВІДЕО ДНЯ

В ОВА уточнили, що Росія вдарила КАБами.

Оновлено: Згодом стало відомо, що відомо щонайменше про двох загиблих та 18 поранених.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про 3 загиблих і 19 поранених внаслідок влучання ворожими керованими авіабомбами по житловому будинку в Харкові.

Теми: Харківобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
До рішення Саміту миру приєдналися ще дві країни
У Донецьку лунали потужні вибухи
Німеччина попередила Китай про наслідки підтримки РФ
Біля Бєлгорода прогриміли вибухи. ЗМІ пишуть про ураження системи ППО
Останні новини
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
22:32
Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: