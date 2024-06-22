Росія влучила по житловому будинку Харкова: є загиблі й поранені

Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, є загиблі й поранені серед цивільних.

Джерело: мер міста Ігор Терехов

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Пряма мова Терехова: "Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову.

Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови".

Деталі: Терехов одразу уточнив, що є загиблі й поранені, а удар прийшовся по житловому будинку.

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В ОВА уточнили, що Росія вдарила КАБами.

Оновлено: Згодом стало відомо, що відомо щонайменше про двох загиблих та 18 поранених.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про 3 загиблих і 19 поранених внаслідок влучання ворожими керованими авіабомбами по житловому будинку в Харкові.