Росія влучила по житловому будинку Харкова: є загиблі й поранені
Субота, 22 червня 2024, 15:26
Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, є загиблі й поранені серед цивільних.
Джерело: мер міста Ігор Терехов
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Пряма мова Терехова: "Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову.
Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови".
Деталі: Терехов одразу уточнив, що є загиблі й поранені, а удар прийшовся по житловому будинку.
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В ОВА уточнили, що Росія вдарила КАБами.
Оновлено: Згодом стало відомо, що відомо щонайменше про двох загиблих та 18 поранених.
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про 3 загиблих і 19 поранених внаслідок влучання ворожими керованими авіабомбами по житловому будинку в Харкові.