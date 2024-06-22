Россия попала по жилому дому Харькова: есть погибшие и раненые

Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Источник: мэр города Игорь Терехов

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Прямая речь Терехова: "Предварительно четыре удара пришлось по Харькову.

Известно о попадании в район плотной жилой застройки".

Детали: Терехов сразу уточнил, что есть погибшие и раненые, а удар пришелся по жилому дому.

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В ОВА уточнили, что Россия ударила КАБами.

Обновлено: Впоследствии стало известно, что известно по меньшей мере о двух погибших и 18 раненых.

Президент Владимир Зеленский сообщил о 3 погибших и 19 раненых в результате попадания вражескими управляемыми авиабомбами по жилому дому в Харькове.