Россия попала по жилому дому Харькова: есть погибшие и раненые
Суббота, 22 июня 2024, 15:26
Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, есть погибшие и раненые среди гражданских.
Источник: мэр города Игорь Терехов
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Прямая речь Терехова: "Предварительно четыре удара пришлось по Харькову.
Известно о попадании в район плотной жилой застройки".
Детали: Терехов сразу уточнил, что есть погибшие и раненые, а удар пришелся по жилому дому.
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В ОВА уточнили, что Россия ударила КАБами.
Обновлено: Впоследствии стало известно, что известно по меньшей мере о двух погибших и 18 раненых.
Президент Владимир Зеленский сообщил о 3 погибших и 19 раненых в результате попадания вражескими управляемыми авиабомбами по жилому дому в Харькове.