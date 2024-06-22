У Харкові вже 3 загиблих і 38 поранених, Зеленський просить партнерів про рішення

Президент Володимир Зеленський повідомив про 3 загиблих і 19 поранених внаслідок влучання ворожими керованими авіабомбами по житловому будинку в Харкові. Пізніше стало відомо про щонайменше 38 поранених.

Джерело: Зеленський у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова МВС Ігор Клименко

Пряма мова Зеленського: "Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких".

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Деталі: Президент наголосив, що російський терор керованими авіабомбами "має бути зупинений і може бути зупинений".

"Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є", – закликав він.

"Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", – підкреслив Зеленський.

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Президент також оприлюднив відео з місця події.

Оновлено: Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 3 загиблих і щонайменше 25 поранених.

16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Четверо перебувають у важкому стані.

Голова ОВА наголосив, що внаслідок удару пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Згодом голова МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 17 годину через російський удар по Харкову загинуло троє осіб, ще 29 поранено.

О 17:57 Синєгубов повідомив, що кількість поранених збільшилася до 37.

Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

Після цього мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 38 поранених.

Що передувало: Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, зокрема влучила по житловому будинку. Було відомо про 2 загиблих і 18 поранених.