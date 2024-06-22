Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові вже 3 загиблих і 38 поранених, Зеленський просить партнерів про рішення

Катерина ТищенкоСубота, 22 червня 2024, 18:10
У Харкові вже 3 загиблих і 38 поранених, Зеленський просить партнерів про рішення
наслідки удару по Харкову 22 червня, фото ДСНС

Президент Володимир Зеленський повідомив про 3 загиблих і 19 поранених внаслідок влучання ворожими керованими авіабомбами по житловому будинку в Харкові. Пізніше стало відомо про щонайменше 38 поранених. 

Джерело: Зеленський у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова МВС Ігор Клименко

 

Пряма мова Зеленського: "Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких".

Реклама:

Деталі: Президент наголосив, що російський терор керованими авіабомбами "має бути зупинений і може бути зупинений".

"Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є", – закликав він.

 

"Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", – підкреслив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Президент також оприлюднив відео з місця події.

Оновлено: Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 3 загиблих і щонайменше 25 поранених.

16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Четверо перебувають у важкому стані.

Голова ОВА наголосив, що внаслідок удару пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Згодом голова МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 17 годину через російський удар по Харкову загинуло троє осіб, ще 29 поранено.

О 17:57 Синєгубов повідомив, що кількість поранених збільшилася до 37.

Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

Після цього мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 38 поранених.

Що передувало: Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, зокрема влучила по житловому будинку. Було відомо про 2 загиблих і 18 поранених. 

Теми: ЗеленськийХарківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
До рішення Саміту миру приєдналися ще дві країни
У Донецьку лунали потужні вибухи
Біля Бєлгорода прогриміли вибухи. ЗМІ пишуть про ураження системи ППО
Росія влучила по житловому будинку Харкова: є загиблі й поранені
Останні новини
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
22:32
Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: