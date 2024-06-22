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В Харькове уже 3 погибших и 38 раненых, Зеленский просит партнеров о решении

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июня 2024, 18:10
В Харькове уже 3 погибших и 38 раненых, Зеленский просит партнеров о решении
последствия удара по Харькову 22 июня, фото ГСЧС

Президент Владимир Зеленский сообщил о 3 погибших и 19 раненых в результате попадания вражескими управляемыми авиабомбами по жилому дому в Харькове. Впоследствии стало известно о минимум 38 раненых.

Источник: Зеленский в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, глава МВД Игорь Клименко

 

Прямая речь Зеленского: "Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких".

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Детали: Президент подчеркнул, что российский террор управляемыми авиабомбами "должен быть остановлен и может быть остановлен".

"Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть", - призвал он.

 

"Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также обнародовал видео с места происшествия.

Обновлено: Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о 3 погибших и по меньшей мере 25 раненых.

16 человек госпитализированы, двое из них – дети. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Глава ОГА отметил, что в результате удара повреждена исключительно гражданская инфраструктура: дом, остановки общественного транспорта, магазины.

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 17 часов из-за российского удара по Харькову погибли три человека, еще 29 ранены.

В 17:57 Синегубов сообщил, что количество раненых увеличилось до 37.

Медики борются за жизнь четырех пациентов - двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии.

После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 38 раненых.

Что предшествовало: Российская армия днем 22 июня нанесла четыре удара в одном из районов Харькова, в частности попала по жилому дому. Было известно о 2 погибших и 18 раненых.

Темы: ЗеленскийХарьковвойна
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