Понад 300 російських військових уже здалися в полон через "Хочу жить" – ГУР

Уже понад 300 російських військових здалися в український полон через державний проєкт "Хочу жить".

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Кількість бажаючих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проєкту ("Хочу жить" – ред.) уже понад 300 російських окупантів здалося в український полон.

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Частина з них одразу виявили бажання не бути обміняними або навіть доєднатися до Сил безпеки і оборони".

Довідково: "Хочу жить" – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

Що передувало: 10 травня цього року Юсов повідомляв, що на проєкт "Хочу жить" надійшло понад 35 тисяч заявок – переважно від чинних російських військових, 260 осіб уже скористалися ним.