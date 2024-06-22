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Более 300 российских военных уже сдались в плен через "Хочу жить" – ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июня 2024, 22:15
Более 300 российских военных уже сдались в плен через Хочу жить – ГУР
Андрей Юсов, фото Getty Images

Уже более 300 российских военных сдались в украинский плен через государственный проект "Хочу жить".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта ("Хочу жить" – ред.) уже более 300 российских оккупантов сдалось в украинский плен.

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Часть из них сразу изъявили желание не быть обмененными или даже присоединиться к Силам безопасности и обороны".

Справка: "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Что предшествовало: 10 мая этого года Юсов сообщал, что на проект "Хочу жить" поступило более 35 тысяч заявок – в основном от действующих российских военных, 260 человек уже воспользовались им.

Темы: пленныеразведка
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