ЗМІ: У Харкові пролунала серія вибухів
Неділя, 23 червня 2024, 00:15
У ніч на 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів.
Джерело: Суспільне Харків, Мапа повітряних тривог
Деталі: За інформацією місцевих кореспондентів, можливо, вибухи були за межами міста.
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Повітряна тривога в Харківській області триває майже 17 годин.
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- Внаслідок влучання авіабомб у Харкові в суботу загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей.
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