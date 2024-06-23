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ЗМІ: У Харкові пролунала серія вибухів

Олена ІвашківНеділя, 23 червня 2024, 00:15
ЗМІ: У Харкові пролунала серія вибухів
фото: Дмитро Ларін, УП

У ніч на 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів.

Джерело: Суспільне Харків, Мапа повітряних тривог

Деталі: За інформацією місцевих кореспондентів, можливо, вибухи були за межами міста.

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Повітряна тривога в Харківській області триває майже 17 годин.

Нагадаємо: 

  • Внаслідок влучання авіабомб у Харкові в суботу загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей.
  •  Авіабомба влучила у житловий 5-поверховий будинок.

Теми: Харківповітряна тривогавибух
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