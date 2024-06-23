СМИ: В Харькове прогремела серия взрывов
Воскресенье, 23 июня 2024, 00:15
В ночь на 23 июня в Харькове прогремела серия взрывов.
Источник: Суспільне Харків, Карта воздушных тревог
Детали: По информации местных корреспондентов, возможно, взрывы были за пределами города.
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Воздушная тревога в Харьковской области продолжается почти 17 часов.
Напомним:
- В результате попадания авиабомб в Харькове в субботу погибли три человека, еще 56 ранены или травмированы, в том числе трое детей.
- Авиабомба попала в жилой 5-этажный дом.