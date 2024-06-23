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СМИ: В Харькове прогремела серия взрывов

Алена ИвашкивВоскресенье, 23 июня 2024, 00:15
СМИ: В Харькове прогремела серия взрывов
фото: Дмитрий Ларин, УП

В ночь на 23 июня в Харькове прогремела серия взрывов.

Источник: Суспільне Харків, Карта воздушных тревог

Детали: По информации местных корреспондентов, возможно, взрывы были за пределами города.

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Воздушная тревога в Харьковской области продолжается почти 17 часов.

Напомним: 

Темы: Харьковвоздушная тревогавзрыв
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