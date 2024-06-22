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Харків: кількість поранених зросла до 56, з них троє дітей

Катерина ТищенкоСубота, 22 червня 2024, 20:47
Харків: кількість поранених зросла до 56, з них троє дітей
наслідки удару по Харкову, фото з Telegram Олега Синєгубова

Внаслідок влучання авіабомб у Харкові в суботу загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, ДСНС, поліція Харківської області, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Зеленського: "У Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту. Це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста поруч з автовокзалом.

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Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті, всім надається необхідна допомога. Три людини у Харкові загинули від сьогоднішніх ударів. Мої співчуття рідним та близьким.

Рятувальна операція складна. Був обвал конструкцій будинку, але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, всі залучені роблять все, щоб допомогти людям максимально".

Деталі: Зеленський додав, що лише від початку червня росіяни застосували проти України більш ніж 2400 керованих авіабомб, з них близько 700 – проти Харківщини.

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Разом з тим, у ДСНС повідомили, що внаслідок масованого удару по Харкову, за попередніми даними, загинуло вже 3 особи, ще 42 постраждало, з них 2 дитини.

Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок. Крім того, триває ліквідація пожежі житлового будинку площею 300 кв.м. у передмісті Харкова.

Разом з тим, поліція Харківської області повідомила про 3 загиблих і 43 постраждалих у Харкові.

Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, перебувають у важкому стані.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян цивільні люди. Жінка загинула на зупинці тролейбусу, чоловік йшов по вулиці й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік – охоронець підприємства.

Попередньо, військові РФ близько 15:30 застосували по місту чотири УМПБ Д-30.

Оновлено: Харківська обласна прокуратура повідомила, що станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років. Троє людей загинули.

Пізніше в поліції повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до 56.

Що передувало: Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, зокрема влучила по житловому будинку

Раніше було відомо про 3 загиблих і 38 поранених.

Теми: ХарківвійнаЗеленський
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