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ВМС ЗСУ: Супутникові знімки підтверджують знищення складу "Шахедів" в Росії

Олена ІвашківНеділя, 23 червня 2024, 06:02
ВМС ЗСУ: Супутникові знімки підтверджують знищення складу Шахедів в Росії
Знищені російські склади "Шахедів", фото: ВМС ЗСУ

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram

Деталі: За інформацією військових, склад був знищений силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі Службою безпеки України.

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Дослівно: "Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування "Шахедів", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї." 

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Ще деталі: За інформацію ВМС ЗСУ, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Шахедів" та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по  території України за допомогою іранських безпілотних систем.

Нагадаємо: 

  • Генштаб повідомляв, що українські оборонці вночі 21 червня вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників "Шахед".

Теми: Шахедвійна
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