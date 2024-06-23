ВМС ЗСУ: Супутникові знімки підтверджують знищення складу "Шахедів" в Росії

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram

Деталі: За інформацією військових, склад був знищений силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі Службою безпеки України.

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Дослівно: "Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування "Шахедів", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї."

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу “Шахедів” та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії. pic.twitter.com/vW9JgzYNd8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 23, 2024

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Ще деталі: За інформацію ВМС ЗСУ, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Шахедів" та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

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