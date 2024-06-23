ВМС ВСУ: Спутниковые снимки подтверждают уничтожение склада "Шахедов" в России

Появились спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае России.

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram

Детали: По информации военных, склад был уничтожен силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины.

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Дословно: "Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Шахедов", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае."

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу “Шахедів” та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії. pic.twitter.com/vW9JgzYNd8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 23, 2024

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Еще детали: По информации ВМС ВСУ, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Шахедов" и тех курсантов, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.

Напомним: