ВМС ВСУ: Спутниковые снимки подтверждают уничтожение склада "Шахедов" в России
Появились спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае России.
Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram
Детали: По информации военных, склад был уничтожен силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины.
Дословно: "Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Шахедов", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае."
З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу “Шахедів” та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії. pic.twitter.com/vW9JgzYNd8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 23, 2024
Еще детали: По информации ВМС ВСУ, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Шахедов" и тех курсантов, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.
Напомним:
- Генштаб сообщал, что украинские оборонцы ночью 21 июня ударили по местам хранения и подготовки к применению российских беспилотников "Шахед".