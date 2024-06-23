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ВМС ВСУ: Спутниковые снимки подтверждают уничтожение склада "Шахедов" в России

Алена ИвашкивВоскресенье, 23 июня 2024, 06:02
ВМС ВСУ: Спутниковые снимки подтверждают уничтожение склада Шахедов в России
Уничтожены российские склады "Шахедов", фото: ВМС ВСУ

Появились спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае России.

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram

Детали: По информации военных, склад был уничтожен силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины.

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Дословно: "Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Шахедов", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае." 

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Еще детали: По информации ВМС ВСУ, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Шахедов" и тех курсантов, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.

Напомним: 

Темы: Шахедвойна
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