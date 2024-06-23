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Підозрювану в розгромі могил героїв у Києві помістили в психлікарню

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 18:02
Підозрювану в розгромі могил героїв у Києві помістили в психлікарню
підозрювана, фото: Київська міська прокуратура

Жінку, яку підозрюють у розгромі могил загиблих воїнів – Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, помістили у психіатричну лікарню на 60 діб.

Джерело: Суспільне з посиланням на київському міську прокуратуру

Деталі: Підозрювана пробуде у психлікарні до 19 серпня.

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"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", – сказали у міські прокуратурі.

Що передувало: У Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня було пошкоджено могили загиблих військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова.

Столичні правоохоронці затримали за підозрою в цьому злочині 60-річну жінку.

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Зазначалося, що, якщо судово-психіатрична експертиза визнає жінку осудною, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Теми: Київ
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