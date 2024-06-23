Подозреваемую в разгроме могил героев в Киеве поместили в психбольницу

Женщину, которую подозревают в разгроме могил погибших воинов – Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко, поместили в психиатрическую больницу на 60 суток.

Источник: Суспільне со ссылкой на киевскую городскую прокуратуру

Детали: Подозреваемая пробудет в психбольнице до 19 августа.

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"По ходатайству следователя, согласованного прокурором, Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", - сказали в городской прокуратуре.

Что предшествовало: В Киеве на Аскольдовой могиле в ночь на 20 июня были повреждены могилы погибших военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова.

Столичные правоохранители задержали по подозрению в этом преступлении 60-летнюю женщину.

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Отмечалось, что, если судебно-психиатрическая экспертиза признает женщину вменяемой, ей грозит до 7 лет лишения свободы.