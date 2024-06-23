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Зеленський: У Харкові відновили електропостачання, кількість поранених зросла

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 20:30
Зеленський: У Харкові відновили електропостачання, кількість поранених зросла
наслідки ударів по Харкову 23 червня, фото ДСНС

У Харкові відновили електропостачання після ворожого обстрілу, кількість поранених зросла до 12, одна людина загинула.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

наслідки ударів по Харкову 23 червня, фото ДСНС
наслідки ударів по Харкову 23 червня, фото ДСНС

Пряма мова: "Станом на цей час у Харкові вже відновлено постачання електрики. Сьогодні після удару російських бомб частина Харкова залишилась без світла, зупинились метро і електротранспорт.

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На жаль, 12 поранених. На жаль, одна людина сьогодні загинула".

Деталі: Зеленський наголосив, що російську бойову авіацію, яка завдає удари керованими авіабомбами по українських містах, "треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки є".

 

"Бити по російських аеродромах – це також цілком справедливо. Нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами, безпекове рішення", – підкреслив він.

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За словами Зеленського, нещодавнє погодження ударів по російській території поблизу кордону "дозволило знищити частину російського терористичного потенціалу, але тільки частину".

"Потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим з партнерами, ми робимо все, щоб наблизити рішення", – заявив президент.

Що передувало: Вдень 23 червня російські загарбники атакували Харків авіабомбами. Раніше було відомо, що внаслідок ударів загинув чоловік, ще 11 осіб дістали поранень.

Теми: ХарківЗеленський
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