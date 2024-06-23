Зеленський: У Харкові відновили електропостачання, кількість поранених зросла
У Харкові відновили електропостачання після ворожого обстрілу, кількість поранених зросла до 12, одна людина загинула.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Станом на цей час у Харкові вже відновлено постачання електрики. Сьогодні після удару російських бомб частина Харкова залишилась без світла, зупинились метро і електротранспорт.
На жаль, 12 поранених. На жаль, одна людина сьогодні загинула".
Деталі: Зеленський наголосив, що російську бойову авіацію, яка завдає удари керованими авіабомбами по українських містах, "треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки є".
"Бити по російських аеродромах – це також цілком справедливо. Нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами, безпекове рішення", – підкреслив він.
За словами Зеленського, нещодавнє погодження ударів по російській території поблизу кордону "дозволило знищити частину російського терористичного потенціалу, але тільки частину".
"Потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим з партнерами, ми робимо все, щоб наблизити рішення", – заявив президент.
Що передувало: Вдень 23 червня російські загарбники атакували Харків авіабомбами. Раніше було відомо, що внаслідок ударів загинув чоловік, ще 11 осіб дістали поранень.