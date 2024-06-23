Зеленский: В Харькове восстановили электроснабжение, количество раненых возросло
В Харькове восстановили электроснабжение после вражеского обстрела, количество раненых возросло до 12, один человек погиб.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "По состоянию на это время в Харькове уже восстановлено снабжение электричеством. Сегодня после удара российских бомб часть Харькова осталась без света, остановились метро и электротранспорт.
К сожалению, 12 раненых. К сожалению, один человек сегодня погиб".
Детали: Зеленский отметил, что российскую боевую авиацию, которая наносит удары управляемыми авиабомбами по украинским городам, "надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только есть".
"Бить по российским аэродромам – это также вполне справедливо. Нам нужно это совместное решение с нашими партнерами, решение по безопасности", – подчеркнул он.
По словам Зеленского, недавнее согласование ударов по российской территории вблизи границы "позволило уничтожить часть российского террористического потенциала, но только часть".
"Нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами, мы делаем все, чтобы приблизить решение", – заявил президент.
Что предшествовало: Днем 23 июня российские захватчики атаковали Харьков авиабомбами. Ранее было известно, что вследствие ударов погиб человек, еще 11 получили ранения.