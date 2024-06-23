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Зеленский: В Харькове восстановили электроснабжение, количество раненых возросло

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 20:30
Зеленский: В Харькове восстановили электроснабжение, количество раненых возросло
последствия ударов по Харькову 23 июня, фото ГСЧС

В Харькове восстановили электроснабжение после вражеского обстрела, количество раненых возросло до 12, один человек погиб.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

последствия ударов по Харькову 23 июня, фото ГСЧС
последствия ударов по Харькову 23 июня, фото ГСЧС

Прямая речь: "По состоянию на это время в Харькове уже восстановлено снабжение электричеством. Сегодня после удара российских бомб часть Харькова осталась без света, остановились метро и электротранспорт.

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К сожалению, 12 раненых. К сожалению, один человек сегодня погиб".

Детали: Зеленский отметил, что российскую боевую авиацию, которая наносит удары управляемыми авиабомбами по украинским городам, "надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только есть".

 

"Бить по российским аэродромам – это также вполне справедливо. Нам нужно это совместное решение с нашими партнерами, решение по безопасности", – подчеркнул он.

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По словам Зеленского, недавнее согласование ударов по российской территории вблизи границы "позволило уничтожить часть российского террористического потенциала, но только часть".

"Нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами, мы делаем все, чтобы приблизить решение", – заявил президент.

Что предшествовало: Днем 23 июня российские захватчики атаковали Харьков авиабомбами. Ранее было известно, что вследствие ударов погиб человек, еще 11 получили ранения.

Темы: ХарьковЗеленский
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