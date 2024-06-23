Росія атакувала Харків КАБами: є загиблий і 11 поранених, зупинилося метро

Вдень 23 червня російські загарбники атакували Харків авіабомбами, внаслідок чого загинув чоловік, ще 11 осіб дістали поранень.

Джерело: Харківська ОВА, мер Харкова Ігор Терехов

наслідки удару по Харкову 23 червня, фото прокуратури

Пряма мова Терехова: "Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок. Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу".

Реклама:

Деталі: В ефірі телемарафону мер уточнив, що влучання зафіксовано в двох районах Харкова – Шевченківському і Холодногірському.

Внаслідок удару відсутнє енергопостачання приблизно в половині міста, зупинилася роботу метрополітену, наземного електротранспорту.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси", - додав Терехов.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість травмованих внаслідок авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова зросла до 10 людей. 1 людина загинула.

Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років.

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

О 17:07 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11. Це люди віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому. Голова ОВА уточнив, що загинув 73-річний чоловік.

Він повідомив, що в Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка – вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель.

У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор – 2 будинки зруйновано. Також "прильот" був і в Київському районі, у промислову зону.

Що передувало: Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, зокрема влучила по житловому будинку.

Станом на вечір було відомо, що загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей.