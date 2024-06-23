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Зеленський анонсував нові домовленості щодо ППО: Це питання про те, коли завершиться війна

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 20:43
Зеленський анонсував нові домовленості щодо ППО: Це питання про те, коли завершиться війна
Система Patriot, ілюстрація Getty Images

Президент Володимир Зеленський анонсує нові домовленості щодо систем протиповітряної оборони для України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наступні тижні червня, першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень, ніж перша половина червня.

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Ми вже отримали рішення щодо нових "Петріотів" для України і готуємо продовження. Ми працюємо над постачанням ще систем ППО.

І далекобійність зараз – це не лише питання про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Чим більше ми можемо, тим швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру".

Що передувало: 20 червня Румунія ухвалила рішення про передачу Україні однієї системи Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

21 червня міністерка оборони Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди спільно ще з однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Теми: ЗеленськийППОдопомога Україні
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