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Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО: Это вопрос о том, когда завершится война

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 20:43
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО: Это вопрос о том, когда завершится война
Система Patriot, иллюстрация Getty Images

Президент Владимир Зеленский анонсирует новые договоренности по системам противовоздушной обороны для Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Следующие недели июня, первой половины июля должны стать для Украины не менее результативными, чем май, чем первая половина июня.

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Мы уже получили решение о новых "Петриотах" для Украины и готовим продолжение. Мы работаем над поставкой еще систем ПВО.

И дальнобойность сейчас – это не только вопрос о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить Россию к справедливому миру".

Что предшествовало: 20 июня Румыния приняла решение о передаче Украине одной системы Patriot.

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21 июня министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды совместно еще с одним государством передадут Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Темы: ЗеленскийПВОпомощь Украине
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