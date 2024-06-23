Президент вважає можливим у найближчі місяці вийти на шлях за кожним пунктом Формули миру

Президент Володимир Зеленський вважає можливим протягом найближчих місяців вийти на глобальний шлях відновлення безпеки за кожним із пунктів Формули миру.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наше завдання незмінне – вийти протягом найближчих місяців на спільний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним із пунктів Формули миру. І це можливо. Дякую кожному, хто допомагає!".

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Деталі: Зеленський назвав важливим результатом за тиждень те, що до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників.

"Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру – і саме справедливого миру. Буде ще більше підписів під комюніке – наша команда зараз працює над цим. І також поступово ми готуємо роботу в групах – за пунктами Формули миру", – сказав президент.