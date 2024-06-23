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Президент считает возможным в ближайшие месяцы выйти на путь по каждому пункту Формулы мира

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 20:53
Президент считает возможным в ближайшие месяцы выйти на путь по каждому пункту Формулы мира

Президент Владимир Зеленский считает возможным в течение ближайших месяцев выйти на глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов Формулы мира.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наша задача неизменна – выйти в течение ближайших месяцев на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов Формулы мира. И это возможно. Спасибо каждому, кто помогает!".

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Детали: Зеленский назвал важным результатом за неделю то, что к коммюнике Саммита мира присоединились еще шесть участников.

"Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира – и именно справедливого мира. Будет еще больше подписей под коммюнике – наша команда сейчас работает над этим. И также постепенно мы готовим работу в группах – по пунктам Формулы мира", – сказал президент.

Темы: Зеленскийформула мира
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