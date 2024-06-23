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Напади в Дагестані: затримано главу району, дехто вже приплітає Україну

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 22:36
Напади в Дагестані: затримано главу району, дехто вже приплітає Україну
важка техніка у центрі Дербента, скріншот відео ТАСС

Главу Сергокалинського району Дагестану (РФ) Магомеда Омарова затримано у зв'язку з участю його синів у нападі на Махачкалу і Дербент, його усунуть з посади.

Джерело: російські пропагандистські агентства РИА Новости, ТАСС, Интерфакс

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Деталі: У правоохоронних органах повідомили, що Омарова затримано у зв'язку з участю його синів у нападі на Махачкалу і Дербент.

РИА Новости з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що він перебуває на допиті, а на джерело в керівництві регіону – що Омарова буде відправлено у відставку.

За даними "Интерфакса", трьома з чотирьох убитих бойовиків виявилися двоє синів і племінник глави району Дагестану.

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Водночас, окрім нападів у Махачкалі та Дербенті, невідомі обстріляли машину з поліцейськими на площі села Сергокали, один працівник поліції поранений, повідомили в МВС по Дагестану.

Бойове зіткнення правоохоронців із бойовиками в Дербенті триває, важко поранено начальника відділу поліції міста Дагестанські Вогні, повідомили в МВС по республіці. Пізніше він помер.

Разом з тим, поліція Дагестану спростувала повідомлення про захоплення заручників у храмі Махачкали. 19 осіб закривалися всередині з метою забезпечення власної безпеки, вони вже поза небезпекою, "заручників не було і немає", повідомила поліція. Пізніше людей, які ховалися в церкві в Махачкалі від терористів, вивели, повідомили РИА Новости в МВС регіону.

МВС пізніше повідомило, що силовики перекрили виїзди з Махачкали, оскільки спільники бойовиків можуть спробувати покинути місто.

Глава уряду Дагестану заявив, що напади в Дербенті та Махачкалі – це "спроба послабити консолідацію суспільства в багатонаціональній республіці". Він пообіцяв, що які б сили не стояли за цими діями, вони понесуть найсуворіше покарання.

Глава Інгушетії, зі свого боку, заявив, що події в Севастополі та Дагестані – ланки одного ланцюга, "вороги" нібито намагаються дестабілізувати обстановку всередині країни.

Водночас депутат Держдуми від Дагестану Абдулхакім Гаджиєв заявив, що за нападами в республіці стоять спецслужби України і країн НАТО.

Оновлено: У Дербенті завершилася активна фаза контртерористичної операції, під час неї було вбито двох бойовиків, повідомив Національний антитерористичний комітет.

МВС Дагестану зі свого боку наводить оновлені дані про кількість постраждалих під час нападу бойовиків на Махачкалу - 16 осіб госпіталізовано, серед них 13 поліцейських і троє цивільних.

Згодом глава Республіки Дагестан Сергій Меліков повідомив, що кількість поліцейських, загиблих унаслідок нападів у Дагестані, зросла до 15.

Що передувало: У неділю ввечері в російській республіці Дагестан у місті Дербент невідомі обстріляли синагогу і церкву, а в Махачкалі на вулиці обстріляли пост ДПС, влада заявляла про 6 убитих і 12 поранених поліцейських.

Теми: Росіянападполіція
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