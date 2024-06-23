Нападения в Дагестане: задержан глава района, некоторые уже приплетают Украину

Глава Сергокалинского района Дагестана (РФ) Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент, его отстранят от должности.

Источник: российские агентства РИА Новости, ТАСС, Интерфакс

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Детали: В правоохранительных органах сообщили, что Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что он находится на допросе, а на источник в руководстве региона – что Омаров будет отправлен в отставку.

По данным "Интерфакса", тремя из четырех убитых боевиков оказались двое сыновей и племянник главы района Дагестана.

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Вместе с тем, кроме нападений в Махачкале и Дербенте, неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади села Сергокалы, один сотрудник полиции ранен, сообщили в МВД по Дагестану.

При этом боестолкновение правоохранителей с боевиками в Дербенте продолжается, тяжело ранен начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, сообщили в МВД по республике. Позже он умер.

Вместе с тем, полиция Дагестана опровергла сообщения о захвате заложников в храме Махачкалы. 19 человек закрывались внутри с целью обеспечения собственной безопасности, они уже вне опасности, "заложников не было и нет", сообщила полиция. Позже людей, укрывавшихся в церкви в Махачкале от террористов, вывели, сообщили РИА Новости в МВД региона.

МВД позже сообщило, что силовики перекрыли выезды из Махачкалы, поскольку сообщники боевиков могут попытаться покинуть город.

Глава правительства Дагестана заявил, что нападения в Дербенте и Махачкале – "попытка ослабить консолидацию общества в многонациональной республике". Он пообещал, что какие бы силы ни стояли за этими действиями, они понесут самое суровое наказание.

Глава Ингушетии, в свою очередь, заявил, что события в Севастополе и Дагестане – звенья одной цепи, "враги" якобы пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны.

При этом депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев заявил, что за нападениями в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО.

Обновлено: В Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции, в ходе нее были убиты двое боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

МВД Дагестана в свою очередь приводит обновленные данные о количестве пострадавших при нападении боевиков на Махачкалу – 16 человек госпитализированы, среди них 13 полицейских и трое гражданских.

Впоследствии глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что количество полицейских, погибших в результате нападений в Дагестане, возросло до 15.

Что предшествовало: В воскресенье вечером в российской республике Дагестан в городе Дербент неизвестные обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале на улице обстреляли пост ДПС, власти заявляли о 6 убитых и 12 раненых полицейских.