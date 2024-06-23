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За Новоолександрівку тривають бої – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 23:29
За Новоолександрівку тривають бої – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

За населений пункт Новоолександрівка на Донеччині тривають бої, у неділю російські окупанти зосередили зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Дослівно: "Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати".

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Деталі: З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. З початку доби загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

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На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдачі при спробах штурму українських позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.

На Торецькому напрямку зупинено сім атак російських терористів. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.

Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена.

Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Українські війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контрольована Силами оборони України.

Що передувало: Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська зайняли село Новоолександрівка Донецької області, що біля Очеретиного, й наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Теми: Генштабвійна
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