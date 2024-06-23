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За Новоалександровку продолжаются бои – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 23:29
За Новоалександровку продолжаются бои – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

За населенный пункт Новоалександровка в Донецкой области продолжаются бои, в воскресенье российские оккупанты сосредоточили усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "Сегодня враг концентрировал свои усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать".

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Детали: С начала суток произошло 116 боевых столкновений, противник нанес два ракетных удара четырьмя ракетами, 47 авиаударов (применил 70 КАБов) и 444 удара дронами-камикадзе, совершил 3227 обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении успешно отражено 5 атак противника в районе Волчанска. С начала суток захватчики потеряли 99 военнослужащих убитыми и ранеными и 14 единиц военной техники, в частности, уничтожено боевую бронированную машину, шесть автомобилей и повреждены три артсистемы.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 9 атак оккупантов. Кроме того, продолжаются два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.

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На Лиманском направлении текущих суток зафиксировано девять попыток противника продвинуться в направлениях Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Четыре атаки отбиты, штурмовые действия продолжаются. Ситуация под контролем украинских воинов.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма украинских позиций вблизи Раздоловки и Выемки.

На Торецком направлении остановлено семь атак российских террористов. Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага.

Как и в предыдущие сутки, враг в воскресенье сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики в эти сутки совершили 46 попыток вытеснить защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретино. Ситуация напряженная.

Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка. Украинские войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущения продвижения россиян вглубь украинской территории.

На Времовском направлении произошло четыре боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Урожайного и Старомайорского. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

Что предшествовало: Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретино, и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.

Темы: Генштабвойна
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