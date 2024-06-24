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У ЗСУ спростували інформацію про повну окупацію Новоолександрівки

Альона Мазуренко Понеділок, 24 червня 2024, 08:38
У ЗСУ спростували інформацію про повну окупацію Новоолександрівки
ілюстративне фото 110 ОМБР

Захисники повідомили, що інформація про повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку не відповідає дійсності, наразі значну частину населеного пункту зайняли росіяни, але не всю.

Джерело: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Дослівно: "Ресурс DeepState опублікував інформацію про ніби-то повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку...

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Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності".

Деталі: У бригаді повідомили, що значну частина Новоолександрівки зайняли окупанти, але не всю: "Повністю населений пункт ворог не контролює".

Наразі на вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої.

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Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск.

Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під вогневим контролем захисників.

Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів.

Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів ЗСУ.

Оновлено: Водночас у DeepState заявили, що ворог хіба що "не зумів закріпитися на крайньому городі" Новоолександрівки: "Це прикро, але ворог витіснив Сили Оборони з села через "вдале" управління 110 ОМБр прикомандированими підрозділами ТрО. Останніх відправляли на ротацію на дружні позиції, на яких вже сидів ворог".

Аналітики заявляють, що останні три дні артилерія сил оборони наносить ураження по обидві сторони ставка у Новоолександрівці, тому з логіки повідомлення 110-ї бригади виходить, що українська артилерія декілька днів гатить своїх.

Що передувало:

  • Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська зайняли село Новоолександрівка Донецької області, що біля Очеретиного, й наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Теми: окупаціявійна
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