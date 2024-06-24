В ВСУ опровергли информацию о полной оккупации Новоалександровки

Защитники сообщили, что информация о полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении не соответствует действительности, сейчас значительную часть населенного пункта заняли россияне, но не всю.

Источник: 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко

Дословно: "Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении...

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Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности".

Детали: В бригаде сообщили, что значительную часть Новоалександровки заняли оккупанты, но не всю: "Полностью населенный пункт враг не контролирует".

Сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои.

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Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск.

Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под огневым контролем защитников.

Принимаются все меры, для выбивания оттуда оккупантов.

Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений ВСУ.

Обновлено: В то же время в DeepState заявили, что враг разве что "не сумел закрепиться на крайнем огороде" Новоалександровки: "Это обидно, но враг вытеснил силы обороны из села из-за "удачного" управления 110 ОМБр прикомандированными подразделениями ТрО. Последних отправляли на ротацию на дружественные позиции, на которых уже сидел враг".

Аналитики заявляют, что последние три дня артиллерия сил обороны наносит поражения по обе стороны пруда в Новоалександровке, поэтому из логики сообщения 110-й бригады следует, что украинская артиллерия несколько дней бьет своих.

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