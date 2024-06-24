Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ВСУ опровергли информацию о полной оккупации Новоалександровки

Алена МазуренкоПонедельник, 24 июня 2024, 08:38
В ВСУ опровергли информацию о полной оккупации Новоалександровки
иллюстративное фото 110 ОМБР

Защитники сообщили, что информация о полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении не соответствует действительности, сейчас значительную часть населенного пункта заняли россияне, но не всю.

Источник: 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко

Дословно: "Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении...

Реклама:

Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности".

Детали: В бригаде сообщили, что значительную часть Новоалександровки заняли оккупанты, но не всю: "Полностью населенный пункт враг не контролирует".

Сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои.

ВИДЕО ДНЯ

Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск.

Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под огневым контролем защитников.

Принимаются все меры, для выбивания оттуда оккупантов.

Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений ВСУ.

Обновлено: В то же время в DeepState заявили, что враг разве что "не сумел закрепиться на крайнем огороде" Новоалександровки: "Это обидно, но враг вытеснил силы обороны из села из-за "удачного" управления 110 ОМБр прикомандированными подразделениями ТрО. Последних отправляли на ротацию на дружественные позиции, на которых уже сидел враг".

Аналитики заявляют, что последние три дня артиллерия сил обороны наносит поражения по обе стороны пруда в Новоалександровке, поэтому из логики сообщения 110-й бригады следует, что украинская артиллерия несколько дней бьет своих.

Что предшествовало:

  • Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретино, и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.

Темы: оккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
оккупация
Работа российской ПВО: оккупанты ввели в Севастополе "режим ЧС"
ISW: Россия размещает военные объекты возле гражданских районов в Крыму, чтобы сдерживать украинские удары
DeepState: Россияне заняли Новоалександровку и приблизились к трассе Покровск-Константиновка
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: