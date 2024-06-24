Робота російської ППО: окупанти ввели в Севастополі "режим НС"
Понеділок, 24 червня 2024, 10:42
Окупаційна "влада" Криму ввела в анексованому Севастополі "режим надзвичайної ситуації".
Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв
Деталі: Відповідний "указ" опублікував призначений Кремлем "глава міста" Михайло Развожаєв.
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Повідомляється, що режим НС регіонального значення вводиться до особливого розпорядження.
За даними Развожаєва станом на вечір 23 червня, унаслідок удару загинуло четверо людей (зокрема двоє дітей), 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.
Вранці 24 червня Развожаєв повідомив, що "вирішують питання" про транспортування до Москви 15-20 постраждалих.
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Нагадаємо:
- У Міноборони Росії заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами "ATACMS".
- У Міноборони РФ також визнали, що жертви серед мирного населення сталися внаслідок роботи ППО окупантів. Так, одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста". Уламки ракет упали в кількох районах Севастополя, зокрема на пляжі.