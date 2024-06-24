Работа российской ПВО: оккупанты ввели в Севастополе "режим ЧС"

Оккупационные "власти" Крыма ввели в аннексированном Севастополе "режим чрезвычайной ситуации".

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев

Детали: Соответствующий "указ" опубликовал назначенный Кремлем "глава города" Михаил Развожаев.

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Сообщается, что режим ЧС регионального значения вводится до особого распоряжения.

По данным Развожаева по состоянию на вечер 23 июня, в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Утром 24 июня Развожаев сообщил, что "решается вопрос" о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших.

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