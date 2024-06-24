Работа российской ПВО: оккупанты ввели в Севастополе "режим ЧС"
Понедельник, 24 июня 2024, 10:42
Оккупационные "власти" Крыма ввели в аннексированном Севастополе "режим чрезвычайной ситуации".
Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев
Детали: Соответствующий "указ" опубликовал назначенный Кремлем "глава города" Михаил Развожаев.
Реклама:
Сообщается, что режим ЧС регионального значения вводится до особого распоряжения.
По данным Развожаева по состоянию на вечер 23 июня, в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.
Утром 24 июня Развожаев сообщил, что "решается вопрос" о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- В Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами "ATACMS".
- В Минобороны РФ также признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов. Так, одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города". Обломки ракет упали в нескольких районах Севастополя, в частности на пляже.