Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Работа российской ПВО: оккупанты ввели в Севастополе "режим ЧС"

Алена МазуренкоПонедельник, 24 июня 2024, 10:42
Работа российской ПВО: оккупанты ввели в Севастополе режим ЧС
скриншот

Оккупационные "власти" Крыма ввели в аннексированном Севастополе "режим чрезвычайной ситуации".

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев

Детали: Соответствующий "указ" опубликовал назначенный Кремлем "глава города" Михаил Развожаев.

Реклама:

Сообщается, что режим ЧС регионального значения вводится до особого распоряжения.

По данным Развожаева по состоянию на вечер 23 июня, в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Утром 24 июня Развожаев сообщил, что "решается вопрос" о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • В Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами "ATACMS".
  • В Минобороны РФ также признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов. Так, одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города". Обломки ракет упали в нескольких районах Севастополя, в частности на пляже.

Темы: Крымоккупацияобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Крым
Дроны СБУ заложили более 15 подводных мин вблизи Крыма и поразили 4 корабля РФ – WSJ
ISW: Россия размещает военные объекты возле гражданских районов в Крыму, чтобы сдерживать украинские удары
В Евпатории прогремели взрывы, есть информация о прилетах – СМИ
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: