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Вранці понеділка росіяни вдарили по Одесі "Іскандерами"

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 червня 2024, 10:54
Вранці понеділка росіяни вдарили по Одесі Іскандерами
фото патрульної поліції

Вранці 24 червня російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандерами-К", ППО завадила одній ракеті досягти цілі.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Деталі: Зранку понеділка російські загарбники атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі.

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Крім цього на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.

Також упродовж минулої доби 23 червня 2024 року на Миколаївщині було знищено розвідувальний безпілотник ворога "ZALA".

Що передувало: Зранку 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі, було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Кількість постраждалих уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 10 годину, за даними місцевої влади, було відомо про трьох потерпілих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.
Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується.

Теми: Одесаракетний ударвійнаПовітряні сили ЗСУ
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