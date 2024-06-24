Вранці понеділка росіяни вдарили по Одесі "Іскандерами"

Вранці 24 червня російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандерами-К", ППО завадила одній ракеті досягти цілі.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Деталі: Зранку понеділка російські загарбники атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі.

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Крім цього на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.

Також упродовж минулої доби 23 червня 2024 року на Миколаївщині було знищено розвідувальний безпілотник ворога "ZALA".

Що передувало: Зранку 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі, було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Кількість постраждалих уточнюється.

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Станом на 10 годину, за даними місцевої влади, було відомо про трьох потерпілих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.

Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується.