Утром понедельника россияне ударили по Одессе "Искандерами"

Утром 24 июня российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К", ПВО помешала одной ракете достичь цели.

Источник: воздушное командование "Південь"

Детали: Утром понедельника российские захватчики атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели.

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Кроме этого на рассвете враг наносил авиаудары с применением КАБов по Херсонщине.

Также за прошедшие сутки 23 июня 2024 года на Николаевщине был уничтожен разведывательный беспилотник врага "ZALA".

Что предшествовало: Утром 24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Количество пострадавших уточняется.

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По состоянию на 10 часов, по данным местных властей, было известно о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет.

Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается.