Росіяни вранці вдарили по Торецьку: загинула людина
Понеділок, 24 червня 2024, 12:26
Внаслідок російського удару по Торецьку Донецької області загинула людина, ще одна отримала поранення.
Джерело: повідомлення керівника Донецької ОДА Вадима Філашкіна
Пряма мова: "1 людина загинула і 1 поранена — такі наслідки ранкового обстрілу Торецька.
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Місто потрапило під удар сьогодні близько 10 ранку. Росіяни влучили у приватний будинок — загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка".
Деталі: Пораненого направили у найближчу лікарню.
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