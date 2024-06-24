Росіяни вранці вдарили по Торецьку: загинула людина

Внаслідок російського удару по Торецьку Донецької області загинула людина, ще одна отримала поранення.

Джерело: повідомлення керівника Донецької ОДА Вадима Філашкіна

Пряма мова: "1 людина загинула і 1 поранена — такі наслідки ранкового обстрілу Торецька.

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Місто потрапило під удар сьогодні близько 10 ранку. Росіяни влучили у приватний будинок — загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка".

Деталі: Пораненого направили у найближчу лікарню.

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