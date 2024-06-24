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Россияне утром ударили по Торецку: погиб человек

Александр ШумилинПонедельник, 24 июня 2024, 12:26
Россияне утром ударили по Торецку: погиб человек
Фото: Филашкин

В результате российского удара по Торецку Донецкой области погиб человек, еще один получил ранения.

Источник: сообщение руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Прямая речь: "1 человек погиб и 1 ранен - таковы последствия утреннего обстрела Торецка.

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Город попал под удар сегодня около 10 утра. Россияне попали в частный дом - погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина".

Детали: Раненого направили в ближайшую больницу.

Предыстория:

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  • В селе Слобожанское Липецкой громады на Харьковщине в на российской мине подорвалась машина, в результате чего погибли два человека. 

Темы: Донецкобстрел
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