Россияне утром ударили по Торецку: погиб человек
Понедельник, 24 июня 2024, 12:26
В результате российского удара по Торецку Донецкой области погиб человек, еще один получил ранения.
Источник: сообщение руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Прямая речь: "1 человек погиб и 1 ранен - таковы последствия утреннего обстрела Торецка.
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Город попал под удар сегодня около 10 утра. Россияне попали в частный дом - погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина".
Детали: Раненого направили в ближайшую больницу.
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