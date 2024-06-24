Росія викликала посла США: "не сумнівається", що Вашингтон "наводив ракети" на Крим

Міністерство закордонних справ Росії 24 червня викликало посла США Лінн Трейсі у зв’язку з ракетним ударом по Криму минулими вихідними, після чого розродилось опусом про причетність Вашингтона до цієї події.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Російське МЗС заявило, що оголосило демарш американському послу "у зв'язку з новим кривавим злочином київського режиму, під опікою та озброєнням Вашингтона".

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Там додали, що США "ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту, постачаючи ЗСУ найсучасніші озброєння, зокрема ракети ATACMS з касетними бойовими частинами", й пообіцяли "заходи у відповідь".

Після цього на сайті Міністерства закордонних справ Росії вийшла заява "у зв'язку з терористичною атакою на Севастополь", де відповідальність у стилі роспропаганди покладається на "київський режим за підтримки США та їхніх сателітів".

"Причетність США до цього зловісного злочину жодних сумнівів не викликає", – йдеться в заяві, де вкотре обіцяють "відповідь на цей злочин".

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Напередодні в Міноборони Росії заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами ATACMS". Російська влада каже про чотирьох загиблих і понад 150 постраждалих.

Водночас у російському Міноборони визнали, що жертви серед мирного населення сталися внаслідок роботи ППО окупантів.