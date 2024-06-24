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Россия вызвала посла США: "не сомневается", что Вашингтон "наводил ракеты" на Крым

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 24 июня 2024, 18:26

Министерство иностранных дел России 24 июня вызвало посла США Линн Трейси в связи с ракетным ударом по Крыму в минувшие выходные, после чего разродилось опусом о причастности Вашингтона к этому событию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Российский МИД заявил, что объявил демарш американскому послу "в связи с новым кровавым преступлением киевского режима, под опекой и вооружением Вашингтона".

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Там добавили, что США "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в том числе ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями", и пообещали "ответные меры".

После этого на сайте Министерства иностранных дел России вышло заявление "в связи с террористической атакой на Севастополь", где ответственность в стиле роспропаганды возлагается на "киевский режим при поддержке США и их сателлитов".

"Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает", – говорится в заявлении, где в очередной раз обещают "ответ на это преступление".

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Накануне в Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". Российские власти говорят о четырех погибших и более 150 пострадавших.

В то же время в российском Минобороны признали, что жертвы среди мирного населения стали результатом работы ПВО оккупантов.

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