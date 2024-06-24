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Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 червня 2024, 20:05
Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова
Юрій Содоль. Фото: Армія Inform

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. 

Джерело: звернення Зеленського, укази на сайті Офісу президента

Пряма мова: "Обговорили (на нараді - ред) кадрові питання у ЗСУ. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова". 

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Деталі: Про причини звільнення глава держави у зверненні не сказав, втім 24 червня стало відомо, що начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля через великі втрати серед особового складу. 

Довідково: Андрій Гнатов – колишній начальник штабу і заступник командувача військ оперативного командування "Південь". Навесні 2023-го був керівником оборони Бахмута. До служби в ОК "Південь" очолював 36-ту бригаду морської піхоти, яка сформована з підрозділів-вихідців з Криму. Сам Гнатов також служив на півострові до його окупації Росією. 

Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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