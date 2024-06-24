Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 июня 2024, 20:05
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова
Юрий Содоль. Фото: Армия Inform

Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Источник: обращение Зеленского, указы на сайте Офиса президента

Прямая речь: "Обсудили (на совещании – ред) кадровые решения. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым".

Реклама:

Детали: О причинах увольнения глава государства в обращении не сказал, впрочем 24 июня стало известно, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля из-за больших потерь среди личного состава.

Справка: Андрей Гнатов – бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг". Весной 2023-го был руководителем обороны Бахмута. До службы в ОК "Юг" возглавлял 36-ю бригаду морской пехоты, сформированную из подразделений-выходцев из Крыма. Сам Игнатов также служил на полуострове до его оккупации Россией.

Темы: ЗеленскийВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
США относительно ударов по Крыму: Украина сама выбирает цели
Удар в местах хранения "Шахедов" в Ейске 21 июня: известно о 120 уничтоженных БпЛА
"Схемы" показали спутниковые снимки последствий ударов по военному объекту в Крыму
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: