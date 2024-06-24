Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Источник: обращение Зеленского, указы на сайте Офиса президента

Прямая речь: "Обсудили (на совещании – ред) кадровые решения. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым".

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Детали: О причинах увольнения глава государства в обращении не сказал, впрочем 24 июня стало известно, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля из-за больших потерь среди личного состава.

Справка: Андрей Гнатов – бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг". Весной 2023-го был руководителем обороны Бахмута. До службы в ОК "Юг" возглавлял 36-ю бригаду морской пехоты, сформированную из подразделений-выходцев из Крыма. Сам Игнатов также служил на полуострове до его оккупации Россией.