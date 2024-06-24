США щодо ударів по Криму: Україна сама обирає цілі

У Сполучених Штатах відреагували на закиди РФ щодо "безпосередню участь" Вашингтона в ударах по окупованому Криму 23 червня та нагадали, що Україна сама ухвалює рішення про те, які цілі уражати західною зброєю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Представник Пентагону майор Чарлі Дітц сказав, що Україна "ухвалює власні рішення щодо обрання цілей і здійснює власні військові операції".

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А представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією.

"Це, безумовно, стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії", – додав він.

Напередодні в Міноборони Росії заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами ATACMS". Російська влада каже про чотирьох загиблих і понад 150 постраждалих.

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Водночас у російському Міноборони визнали, що жертви серед мирного населення сталися внаслідок роботи ППО окупантів.

МЗС Росії в понеділок викликало посла США Лінн Трейсі, якій оголосило демарш; заявило, що Штати "ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту"; і пообіцяло "відповідь на цей злочин".