США относительно ударов по Крыму: Украина сама выбирает цели

В Соединенных Штатах отреагировали на упреки РФ о "непосредственном участии" Вашингтона в ударах по оккупированному Крыму 23 июня и напомнили, что Украина сама принимает решение о том, какие цели поражать западным оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Представитель Пентагона майор Чарли Дитц сказал, что Украина "принимает собственные решения по выбору целей и осуществляет собственные военные операции".

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А представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя удар по Крыму, отметил, что любые смерти гражданского населения являются трагедией.

"Это, безусловно, касается и тысяч невинных украинцев, которые были убиты российскими войсками с начала российской агрессии", – добавил он.

Накануне в Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". Российские власти говорят о четырех погибших и более 150 пострадавших.

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В то же время в российском Минобороны признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов.

МИД России в понедельник вызвал посла США Линн Трейси, которой объявил демарш; заявил, что Штаты "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта"; и пообещал "ответ на это преступление".