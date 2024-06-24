Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США относительно ударов по Крыму: Украина сама выбирает цели

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 24 июня 2024, 21:04
США относительно ударов по Крыму: Украина сама выбирает цели
Иллюстративное фото: Getty Images

В Соединенных Штатах отреагировали на упреки РФ о "непосредственном участии" Вашингтона в ударах по оккупированному Крыму 23 июня и напомнили, что Украина сама принимает решение о том, какие цели поражать западным оружием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Представитель Пентагона майор Чарли Дитц сказал, что Украина "принимает собственные решения по выбору целей и осуществляет собственные военные операции".

Реклама:

А представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя удар по Крыму, отметил, что любые смерти гражданского населения являются трагедией.

"Это, безусловно, касается и тысяч невинных украинцев, которые были убиты российскими войсками с начала российской агрессии", – добавил он.

Накануне в Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". Российские власти говорят о четырех погибших и более 150 пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время в российском Минобороны признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов.

МИД России в понедельник вызвал посла США Линн Трейси, которой объявил демарш; заявил, что Штаты "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта"; и пообещал "ответ на это преступление".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: