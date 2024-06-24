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Удар у місцях зберігання "Шахедів" у Єйську 21 червня: відомо про 120 знищених БпЛА

Тетяна ОлійникПонеділок, 24 червня 2024, 21:13
Удар у місцях зберігання Шахедів у Єйську 21 червня: відомо про 120 знищених БпЛА
Пожежа на аеродромі в Єйську 21 червня. СКРИНШОТ ВІДЕО ASTRA

У Військово-Морських Силах ЗС України повідомили, що 21 червня вони у взаємодії зі Службою безпеки України уразили у Краснодарському краї РФ 120 одиниць безпілотників різних видів.

Джерело: управління комунікацій командування ВМС

Дослівно: "Було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

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В результаті удару було знищено:

  • "Shahed-136"/"Герань-2" – 20 од.;
  • ударний БПЛА "Ланцет" – 50 од.;
  • розвідувальний БПЛА "ZALA" – 40 од.;
  • розвідувальний БПЛА "SuperCam" – 10 од.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги".

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Українські оборонці вночі 21 червня вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників "Shahed".

Теми: ШахедРосіявтрати у війні
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