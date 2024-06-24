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Удар в местах хранения "Шахедов" в Ейске 21 июня: известно о 120 уничтоженных БпЛА

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 июня 2024, 21:13
Удар в местах хранения Шахедов в Ейске 21 июня: известно о 120 уничтоженных БпЛА
Пожар на аэродроме в Ейске 21 июня. СКРИНШОТ ВИДЕО ASTRA

В Военно-Морских Силах ВС Украины сообщили, что 21 июня они во взаимодействии со Службой безопасности Украины поразили в Краснодарском крае РФ 120 единиц беспилотников разных видов.

Источник: управление коммуникаций командования ВМС

Дословно: "Были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО ( в/ч 33859, Ейск ) в Краснодарском крае. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА разных видов.

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В результате удара было уничтожено:

  • "Shahed-136"/"Герань-2" – 20 ед.;
  • ударный БПЛА "Ланцет" – 50 ед.;
  • разведывательный БПЛА "ZALA" – 40 ед.;
  • разведывательный БПЛА "SuperCam" – 10 ед.

Также погибли среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Украинские защитники ночью 21 июня ударили по местам хранения и подготовки к применению российских беспилотников "Shahed".

Темы: ШахедРосcияпотери в войне
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