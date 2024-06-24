Удар в местах хранения "Шахедов" в Ейске 21 июня: известно о 120 уничтоженных БпЛА
Понедельник, 24 июня 2024, 21:13
В Военно-Морских Силах ВС Украины сообщили, что 21 июня они во взаимодействии со Службой безопасности Украины поразили в Краснодарском крае РФ 120 единиц беспилотников разных видов.
Источник: управление коммуникаций командования ВМС
Дословно: "Были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО ( в/ч 33859, Ейск ) в Краснодарском крае. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА разных видов.
Реклама:
В результате удара было уничтожено:
- "Shahed-136"/"Герань-2" – 20 ед.;
- ударный БПЛА "Ланцет" – 50 ед.;
- разведывательный БПЛА "ZALA" – 40 ед.;
- разведывательный БПЛА "SuperCam" – 10 ед.
Также погибли среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
Украинские защитники ночью 21 июня ударили по местам хранения и подготовки к применению российских беспилотников "Shahed".