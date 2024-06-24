ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною.

Джерело: "Слідство.Інфо", "Суспільне"

Дослівно "Слідство.Інфо": "Журналісту "Слідства.Інфо" підтвердили у Нацполіції, що за результатами службового розслідування звільнили співробітника Київської поліції Богдана Писаренка, котрий був поруч з Тищенком у Дніпрі під час нападу на колишнього військового".

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