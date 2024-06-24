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ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Анастасія ПроцПонеділок, 24 червня 2024, 21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
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Поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. 

Джерело: "Слідство.Інфо", "Суспільне"

Дослівно "Слідство.Інфо": "Журналісту "Слідства.Інфо" підтвердили у Нацполіції, що за результатами службового розслідування звільнили співробітника Київської поліції Богдана Писаренка, котрий був поруч з Тищенком у Дніпрі під час нападу на колишнього військового".

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Що передувало:

  • У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
  • У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Зараз правоохоронці проводять слідчі заходи для ідентифікації всіх причетних осіб, причетних до події.
  • 21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.

Теми: ТищенкоДніпрополіція
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