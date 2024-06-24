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СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Анастасия ПроцПонедельник, 24 июня 2024, 21:21
СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре
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Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком.

Источник: "Слідство.Інфо""Суспільне"

Дословно: "Журналисту „Слідства.Інфо" подтвердили в Нацполиции, что по результатам служебного расследования уволили сотрудника Киевской полиции Богдана Писаренко, который был рядом с Тищенко в Днепре во время нападения на бывшего военного".

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Что предшествовало:

  • В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
  • В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия по идентификации всех причастных лиц, причастных к происшествию.
  • 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.

Темы: ТищенкоДнепрполиция
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