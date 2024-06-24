СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком.

Источник: "Слідство.Інфо", "Суспільне"

Дословно: "Журналисту „Слідства.Інфо" подтвердили в Нацполиции, что по результатам служебного расследования уволили сотрудника Киевской полиции Богдана Писаренко, который был рядом с Тищенко в Днепре во время нападения на бывшего военного".

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