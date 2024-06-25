Продавали землю за бесценок: правоохранители задержали мэра Мукачево Балогу и председателя райсовета Ланя
Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.
Источник: НАБУ, СБУ, САП, источники УП, Мукачевский городской совет
Дословно НАБУ: "По данным следствия, городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже по заниженной почти в 9 раз цене участка частному обществу, фактическим контроллером которого является председатель районного совета, бывший нардеп".
Детали: Правоохранители традиционно не называют фамилий подозреваемых, но по данным УП, речь идет о мэре Мукачево Андрее Балоге и председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланя по прозвищу "Блюк".
Сообщается, что участок площадью более 3 га продали всего за 9,6 млн грн, хотя его рыночная стоимость составляет 84,6 млн грн.
Убытки территориальной общине составляют 74,9 млн грн.
Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.
Согласно совершенных преступлений должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщицы и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
- ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).
В то же время в Мукачевском городском совете сообщили, что в рамках уголовного дела о выкупе земельного участка состоялись очередные процессуальные действия.
"С самого начала расследования руководство и все структурные подразделения городского совета были открыты для сотрудничества с правоохранительными органами и всячески способствовали следствию, для обеспечения объективного выяснения всех обстоятельств этого дела, в соответствии с "буквой" закона", — отмечают в городском совете.
Предыстория:
10 октября 2023 года Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро проводили обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".
Сам городской голова Мукачево Андрей Балога тогда заявил в соцсети, что продажа коммунального земельного участка вокруг стадиона "Авангард" осуществлялась на законных основаниях и надеется, что следователи это подтвердят.