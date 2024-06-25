Продавали землю за бесценок: правоохранители задержали мэра Мукачево Балогу и председателя райсовета Ланя

Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

Источник: НАБУ, СБУ, САП, источники УП, Мукачевский городской совет

Дословно НАБУ: "По данным следствия, городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже по заниженной почти в 9 раз цене участка частному обществу, фактическим контроллером которого является председатель районного совета, бывший нардеп".

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ФОТО: СБУ

Детали: Правоохранители традиционно не называют фамилий подозреваемых, но по данным УП, речь идет о мэре Мукачево Андрее Балоге и председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланя по прозвищу "Блюк".

Сообщается, что участок площадью более 3 га продали всего за 9,6 млн грн, хотя его рыночная стоимость составляет 84,6 млн грн.

ФОТО: СБУ

Убытки территориальной общине составляют 74,9 млн грн.

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Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

Согласно совершенных преступлений должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщицы и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

В то же время в Мукачевском городском совете сообщили, что в рамках уголовного дела о выкупе земельного участка состоялись очередные процессуальные действия.

"С самого начала расследования руководство и все структурные подразделения городского совета были открыты для сотрудничества с правоохранительными органами и всячески способствовали следствию, для обеспечения объективного выяснения всех обстоятельств этого дела, в соответствии с "буквой" закона", — отмечают в городском совете.

Предыстория:

10 октября 2023 года Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро проводили обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

Сам городской голова Мукачево Андрей Балога тогда заявил в соцсети, что продажа коммунального земельного участка вокруг стадиона "Авангард" осуществлялась на законных основаниях и надеется, что следователи это подтвердят.