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Прикордонники розповіли, як змінилися розцінки за "трансфер" для ухилянтів

Валентина РоманенкоВівторок, 25 червня 2024, 13:28
Прикордонники розповіли, як змінилися розцінки за трансфер для ухилянтів
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Прикордонники продовжують фіксувати спроби незаконного перетину кордону чоловіками, останній гучний випадок свідчить про певне зростання в ціні цієї протиправної "послуги".

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в етері УП.LIVE

Деталі: Офіцер зазначив, що спроби незаконно перетнути кордон продовжують фіксуватися щоденно. В різні дні кількість затриманих може бути різною, але це – десятки чоловіків щодня. Більшість – на кордоні з Румунією та Молдовою.

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З останніх випадків Демченко відзначив, що зловмисники, які пропонують незаконний трансфер до кордону, почали діяти більш зухвало, бо прикордонники затримують великі групи на підступах до держрубежу. Особливо на Одещині.

Так у понеділок ДПСУ повідомила про випадок, який мав місце 21 червня, коли правоохоронці зупинили "кортеж" у складі 4-х мікроавтобусів разом із позашляховиком "супроводу". Таким чино організатори схеми намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку.

Вартість послуги коливалася від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з людини.

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Пряма мова Демченка: "Якщо раніше ці розцінки були від 3 чи 5 тисяч до 12 тисяч доларів, то під час цього затримання і фільтрації порушників, то окремим особам сума була встановлена на рівні 18,5 тисяч".

Теми: ухилянтиПрикордонна службаВоєнний стан
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