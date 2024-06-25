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Пограничники рассказали, как изменились расценки за "трансфер" для уклонистов

Валентина РоманенкоВторник, 25 июня 2024, 13:28
Пограничники рассказали, как изменились расценки за трансфер для уклонистов
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина - Укринформ"

Пограничники продолжают фиксировать попытки незаконного пересечения границы мужчинами, последний громкий случай свидетельствует об определенном росте в цене этой противоправной "услуги".

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире УП.LIVE

Детали: Офицер отметил, что попытки незаконно пересечь границу продолжают фиксироваться ежедневно. В разные дни количество задержанных может быть разным, но это - десятки мужчин ежедневно. Большинство - на границе с Румынией и Молдовой.

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Из последних случаев Демченко отметил, что злоумышленники, которые предлагают незаконный трансфер к границе, начали действовать более дерзко, потому что пограничники задерживают большие группы на подступах к границе. Особенно в Одесской области.

Так в понедельник ГПСУ сообщила о случае, который имел место 21 июня, когда правоохранители остановили "кортеж" в составе 4-х микроавтобусов вместе с внедорожником "сопровождения". Таким образом организаторы схемы пытались доставить к государственной границе 47 мужчин призывного возраста.

Стоимость услуги колебалась от 5 тысяч до 18,5 тысяч долларов США с человека.

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Прямая речь Демченко: "Если раньше эти расценки были от 3 или 5 тысяч до 12 тысяч долларов, то во время этого задержания и фильтрации нарушителей, то отдельным лицам сумма была установлена на уровне 18,5 тысяч".

Темы: уклонистыПограничная службаВоенное положение
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