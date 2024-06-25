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Зеленський звільнив Борзова

Альона Мазуренко Вівторок, 25 червня 2024, 22:07
Зеленський звільнив Борзова
ФОТО: БОРЗОВ В FACEBOOK

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади глави Вінницької обласної військової адміністрації.

Джерело: указ Зеленського від 25 червня

Дослівно: "Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

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Що було раніше:  25 червня Кабінет міністрів погодив звільнення Борзова з посади.

Сам голова Вінницької ОВА у соцмережах заявив, що вимушено йде з посади через стан здоровʼя. Він також закликав "не гаяти час на жодні маніпуляції" у зв'язку із його звільненням.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У червні 2020 року Борзова призначили головою Вінницької обласної державної адміністрації.
  • 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.
  • Раніше Борзов грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
  • У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства.
  • У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
  • Його дружина Ірина Борзова - нардеп від "Слуги нароода": вона перемогла на виборах в окрузі №14 у Вінницькій області.

Теми: Вінницька областьмісцева владаЗеленськийКабінет міністрів
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