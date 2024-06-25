Зеленський звільнив Борзова

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади глави Вінницької обласної військової адміністрації.

Джерело: указ Зеленського від 25 червня

Дослівно: "Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

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Що було раніше: 25 червня Кабінет міністрів погодив звільнення Борзова з посади.

Сам голова Вінницької ОВА у соцмережах заявив, що вимушено йде з посади через стан здоровʼя. Він також закликав "не гаяти час на жодні маніпуляції" у зв'язку із його звільненням.

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