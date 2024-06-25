Зеленский уволил Борзова

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной военной администрации.

Источник: указ Зеленского от 25 июня

Дословно: "Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

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Что было раньше: 25 июня Кабинет министров согласовал увольнение Борзова с должности.

Сам глава Винницкой ОГА в соцсетях заявил, что вынужденно уходит с должности по состоянию здоровья. Он также призвал "не терять время ни на какие манипуляции" в связи с его увольнением.

Напомним:

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