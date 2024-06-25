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Зеленский уволил Борзова

Алена МазуренкоВторник, 25 июня 2024, 22:07
Зеленский уволил Борзова
ФОТО: БОРЗОВ В FACEBOOK

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной военной администрации.

Источник: указ Зеленского от 25 июня

Дословно: "Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

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Что было раньше: 25 июня Кабинет министров согласовал увольнение Борзова с должности.

Сам глава Винницкой ОГА в соцсетях заявил, что вынужденно уходит с должности по состоянию здоровья. Он также призвал "не терять время ни на какие манипуляции" в связи с его увольнением.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В июне 2020 года Борзова назначили председателем Винницкой областной государственной администрации.
  • 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова.
  • Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
  • В 2014 году его назначили заместителем руководителя ГУД. В 2018 году Борзов стал и.о. руководителя ведомства.
  • В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Сергею Борзову и его семье квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность.
  • Его жена Ирина Борзова - нардеп от "Слуги нароода": она победила на выборах в округе №14 в Винницкой области.

Темы: Винницкая областьместная властьЗеленскийКабинет министров
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