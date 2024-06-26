Літак Ассанжа прибув на острів Сайпан, що належить США
Середа, 26 червня 2024, 00:25
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж прибув на територію США - на острів Сайпан.
Джерело: WikiLeaks в X
Деталі: Як йдеться у повідомленні, Ассанж прибув на острів, щоб оформити угоду про визнання провини, "якої ніколи не мало бути".
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Нагадаємо:
- Ассанжа звільнили з британської в'язниці. У понеділок ввечері він вилетів з Великої Британії.
- Раніше повідомлялося, що він летить до Австралії, де на нього чекає дружина та діти.
- Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.
- Угода з Міністерством юстиції США дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.
- Відповідно до умов нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США.
- Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.