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Літак Ассанжа прибув на острів Сайпан, що належить США

Олена ІвашківСереда, 26 червня 2024, 00:25
Літак Ассанжа прибув на острів Сайпан, що належить США
Джуліан Ассанж, фото: Getty Images

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж прибув на територію США - на острів Сайпан.

Джерело: WikiLeaks в X

Деталі: Як йдеться у повідомленні, Ассанж прибув на острів, щоб оформити угоду про визнання провини, "якої ніколи не мало бути".

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Нагадаємо: 

  • Ассанжа звільнили з британської в'язниці. У понеділок ввечері він вилетів з Великої Британії.
  • Раніше повідомлялося, що він летить до Австралії, де на нього чекає дружина та діти.
  • Ассанж погодився визнати себе винним у кримінальному злочині, пов'язаному з публікацією конфіденційних військових документів.
  • Угода з Міністерством юстиції США дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах.
  • Відповідно до умов нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США. 
  • Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

Теми: США
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