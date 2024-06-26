Літак Ассанжа прибув на острів Сайпан, що належить США

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж прибув на територію США - на острів Сайпан.

Джерело: WikiLeaks в X

Деталі: Як йдеться у повідомленні, Ассанж прибув на острів, щоб оформити угоду про визнання провини, "якої ніколи не мало бути".

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